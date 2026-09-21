Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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21.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteuert sich am Montagvormittag
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 23,21 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 23,21 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'694 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,26 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,03 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 88'968 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Bei 23,44 GBP markierte der Titel am 18.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 41,77 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,765 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.88 Mrd. GBP gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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