Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,22 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,41 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 23,03 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 754'824 Stück.

Am 18.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,52 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 41,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,765 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,42 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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