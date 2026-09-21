Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag stärker

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 23,27 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'753 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,41 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,03 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 410'436 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2026 auf bis zu 23,44 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,765 USD aus. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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