Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Vormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 21,77 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,90 GBP. Bei 21,66 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 111'058 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 22,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,756 USD je Standard Chartered-Aktie. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,40 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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