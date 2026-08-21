Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit Verlusten

Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 21,42 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'750 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,40 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,66 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 909'192 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2026 markierte das Papier bei 22,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 5,31 Prozent niedriger. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,756 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.67 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte

XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus