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20.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 19,71 GBP.
Um 09:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 2,9 Prozent auf 19,71 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'415 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,70 GBP ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,91 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196'025 Standard Chartered-Aktien.
Bei einem Wert von 23,64 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (14,72 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,32 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,802 USD. Standard Chartered gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.99 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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