Die Standard Chartered-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 19,48 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'418 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 19,28 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,91 GBP. Bisher wurden heute 1'828'328 Standard Chartered-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 17,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 14,72 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,802 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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