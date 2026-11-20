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20.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 19,56 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 3,6 Prozent auf 19,56 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'401 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 19,36 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,91 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'247'315 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,89 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,802 USD. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.99 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2026 wird am 19.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,46 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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