Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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20.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 20,45 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 20,45 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'734 Punkten steht. Bei 20,45 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 20,56 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 116'617 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,64 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,56 GBP erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,757 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,58 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um -2,64 Prozent verringert.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,41 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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