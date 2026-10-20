Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 20,32 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'706 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,06 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 20,56 GBP. Zuletzt wechselten 2'183'307 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.10.2025 bei 13,56 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 49,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,757 USD je Standard Chartered-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 0,58 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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