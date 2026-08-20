Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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20.08.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 21,47 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 21,47 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'723 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,45 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,52 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106'973 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 5,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 13,36 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,756 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,58 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP im Vergleich zu 7.88 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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