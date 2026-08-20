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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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20.08.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag nahezu unverändert

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Standard Chartered hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 21,56 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Standard Chartered
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Standard Chartered-Aktie im London-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 21,56 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'732 Punkten notiert. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,60 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,37 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 21,52 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 845'848 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,62 GBP) erklomm das Papier am 05.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,36 GBP. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Abschläge von 38,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,756 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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