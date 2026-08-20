Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Standard Chartered-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 21,55 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'724 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Standard Chartered-Aktie bei 21,58 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,40 GBP nach. Bei 21,52 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 361'756 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2026 bei 22,62 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,36 GBP ab. Abschläge von 38,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,756 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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