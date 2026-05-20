Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 18,99 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'348 Punkten tendiert. Bei 19,08 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,75 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 856'849 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.05.2026 bei 19,38 GBP. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 2,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2025 bei 11,13 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,39 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,714 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Standard Chartered veröffentlichte am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 5.59 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -31,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8.19 Mrd. GBP umsetzen können.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 03.08.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,33 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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