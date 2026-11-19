Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 20,69 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'538 Punkten liegt. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,74 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,57 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 269'067 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 14,72 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 28,85 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,802 USD je Aktie ausschütten. Standard Chartered gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.99 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 19.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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