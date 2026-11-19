Um 12:28 Uhr wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 20,71 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'522 Punkten steht. Der Kurs der Standard Chartered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,80 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,57 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 665'244 Standard Chartered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,72 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 40,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,802 USD aus. Am 28.10.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.99 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP umgesetzt.

Standard Chartered wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 25.02.2028 dürfte Standard Chartered die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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