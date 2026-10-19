Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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19.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Montagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 20,99 GBP nach.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 20,99 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'832 Punkten steht. Bei 20,97 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 21,07 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 74'918 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,63 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,52 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 35,61 Prozent wieder erreichen.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,757 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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