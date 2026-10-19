Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’996 0.0%  DAX 25’304 -1.2%  Euro 0.9266 0.0%  EStoxx50 6’142 -1.0%  Gold 4’142 -0.6%  Bitcoin 67’662 0.2%  Dollar 0.8269 0.2%  Öl 109.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Rheinmetall345850DocMorris4261528Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
Übernahme-Deal in der Biotech-Branche: Silence Therapeutics haussiert - Merck-Aktie stabil
Suche...
Plus500 Depot

Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.10.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 20,78 GBP ab.

Standard Chartered
22.70 CHF -2.45%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 20,78 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,73 GBP. Bei 21,07 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'337'429 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 13,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,96 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,757 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance

Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Standard Chartered plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Nasdaq nach dem Absturz: Tesla, Meta & SAP müssen jetzt liefern!
10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.58 SJYB2U
Short 15’218.95 13.84 SS9BDU
Short 15’788.74 8.80 SJB30U
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’704.89 19.45 SZC0BU
Long 13’393.97 13.71 SWBZHU
Long 12’807.81 8.91 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.