Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 20,78 GBP ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 20,78 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,73 GBP. Bei 21,07 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'337'429 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 13,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,96 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,757 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,41 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
16:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Anleger schicken Standard Chartered am Montagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London in Grün: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markierte einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.