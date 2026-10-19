Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 20,78 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,73 GBP. Bei 21,07 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 1'337'429 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 13,76 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,96 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,757 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 legte Standard Chartered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Standard Chartered rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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