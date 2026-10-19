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19.10.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagmittag mit Abschlägen

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 20,88 GBP.

Standard Chartered
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Um 12:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 1,8 Prozent auf 20,88 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'782 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 20,76 GBP. Bei 21,07 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 769'511 Stück gehandelt.

Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,20 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein am 18.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,757 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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