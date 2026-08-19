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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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19.08.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittwochvormittag

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verbilligt sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 21,86 GBP.

Standard Chartered
23.86 CHF -0.68%
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Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 21,86 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'735 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,83 GBP. Bei 21,95 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im London-Handel wechselten bis jetzt 79'195 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,48 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,36 GBP am 21.08.2025. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 63,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,756 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Standard Chartered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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