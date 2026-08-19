Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittwochnachmittag in Rot

Die Standard Chartered-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 21,63 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'753 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,58 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 21,95 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 716'148 Standard Chartered-Aktien.

Bei 22,62 GBP markierte der Titel am 05.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 4,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,36 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,756 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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