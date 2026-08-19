Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag im Minusbereich

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 21,82 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'710 Punkten steht. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,75 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,95 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 305'134 Standard Chartered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 05.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 3,67 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,36 GBP. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 38,77 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,756 USD. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte

XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus