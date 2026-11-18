Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 20,75 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'573 Punkten steht. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 20,70 GBP ein. Mit einem Wert von 21,31 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'271'372 Standard Chartered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 13,93 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 14,72 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,802 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 GBP, nach 0,33 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,18 Prozent auf 7.99 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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