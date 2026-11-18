Bei der Standard Chartered-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 21,27 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'644 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,31 GBP aus. Bei 21,07 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,31 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 480'270 Standard Chartered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 01.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 10,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,72 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,802 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,33 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.99 Mrd. GBP – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 25.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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