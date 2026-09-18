Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 23,36 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'791 Punkten steht. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,44 GBP zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,26 GBP. Bei 23,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 137'760 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 0,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,765 USD je Standard Chartered-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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