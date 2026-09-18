Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 23,36 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 23,36 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'791 Punkten steht. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,44 GBP zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,26 GBP. Bei 23,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 137'760 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 0,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,52 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,765 USD je Standard Chartered-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.67 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,42 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
12:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verliert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
15.09.26
|LSE-Handel FTSE 100 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Standard Chartered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)