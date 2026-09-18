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18.09.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 22,93 GBP.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 22,93 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'682 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 22,75 GBP. Bei 23,40 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'455'616 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,22 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,765 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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