Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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18.09.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verliert am Freitagmittag
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 23,06 GBP.
Die Standard Chartered-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 23,06 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'742 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,02 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,40 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 1'625'616 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 GBP) erklomm das Papier am 18.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,52 GBP am 18.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,765 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,42 USD je Standard Chartered-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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