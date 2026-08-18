Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 22,32 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'722 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,26 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,26 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 111'326 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Bei 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,01 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,73 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,756 USD. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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