Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 22,32 GBP.
Um 09:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 22,32 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'722 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,26 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,26 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 111'326 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Bei 22,62 GBP erreichte der Titel am 05.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,01 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,73 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,756 USD. Standard Chartered veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.88 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.67 Mrd. GBP.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Standard Chartered-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
09:29
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Standard Chartered von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.08.26
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.