Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 22,09 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'757 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Standard Chartered-Aktie ging bis auf 22,07 GBP. Mit einem Wert von 22,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'691'252 Standard Chartered-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,62 GBP) erklomm das Papier am 05.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 13,01 GBP fiel das Papier am 19.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,756 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden

Anleger vor dem Wechsel? Warum die SpaceX-Aktie Bitcoin gefährlich werden könnte

XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus