Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Dienstagmittag mit Kursverlusten

Die Standard Chartered-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 22,17 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'722 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,10 GBP. Mit einem Wert von 22,26 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 310'638 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,62 GBP) erklomm das Papier am 05.08.2026. 2,03 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 41,34 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,756 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 03.11.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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