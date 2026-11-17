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17.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 21,72 GBP ab.
Die Standard Chartered-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 21,72 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'802 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,56 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 21,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 245'182 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,72 GBP erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 47,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,801 USD aus. Standard Chartered veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,51 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,33 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.99 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.53 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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