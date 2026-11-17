Die Standard Chartered-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 21,47 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'747 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 21,46 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,56 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'178'006 Standard Chartered-Aktien.

Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 10,08 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,72 GBP. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 31,45 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,801 USD belaufen. Standard Chartered liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.99 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,46 USD je Standard Chartered-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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