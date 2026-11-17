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17.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 21,66 GBP abwärts.
Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 21,66 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'802 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 21,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,56 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 466'089 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 9,14 Prozent wieder erreichen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 47,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,801 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Chartered am 28.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.99 Mrd. GBP – ein Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Standard Chartered wird am 19.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 25.02.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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