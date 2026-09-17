Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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17.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered zieht am Vormittag an
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 23,12 GBP zu.
Um 09:28 Uhr stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 23,12 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'765 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 23,12 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 96'686 Stück.
Am 15.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,31 GBP an. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Mit einem Kursverlust von 41,54 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,765 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 GBP, nach 0,54 GBP im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Am 03.11.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,42 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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