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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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17.09.2026 16:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag stärker

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 23,22 GBP nach oben.

Standard Chartered
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Das Papier von Standard Chartered legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 23,22 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'785 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,25 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,99 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 1'349'261 Aktien.

Bei 23,31 GBP erreichte der Titel am 15.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP ab. Mit Abgaben von 41,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Standard Chartered seine Aktionäre 2025 mit 0,460 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,765 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 GBP, nach 0,54 GBP im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2026 2,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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