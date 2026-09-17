Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Mittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 23,09 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'718 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 23,24 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 554'418 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,31 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,95 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,52 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,765 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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