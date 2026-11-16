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16.11.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Vormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Mit einem Wert von 22,14 GBP bewegte sich die Standard Chartered-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Kurs von 22,14 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'928 Punkten tendiert. Bei 22,20 GBP markierte die Standard Chartered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,12 GBP aus. Bei 22,18 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75'683 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 6,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,51 Prozent.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,801 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 GBP je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.99 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.53 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Standard Chartered.
Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,46 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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