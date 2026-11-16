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16.11.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered tendiert am Montagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,05 GBP abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,05 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'925 Punkten steht. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,02 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,18 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 668'219 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,64 GBP) erklomm das Papier am 01.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 14,72 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 33,24 Prozent sinken.
Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,801 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,33 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.99 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.02.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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