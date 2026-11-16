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16.11.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteidigt Stellung am Mittag
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,12 GBP.
Mit einem Wert von 22,12 GBP bewegte sich die Standard Chartered-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'933 Punkten steht. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,22 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,10 GBP. Bei 22,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 233'414 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,72 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 50,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,801 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,51 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,33 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.99 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.53 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Standard Chartered am 19.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 25.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,46 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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