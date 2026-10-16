Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 21,33 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 21,43 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,38 GBP. Zuletzt wechselten via London 62'299 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,757 USD je Standard Chartered-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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