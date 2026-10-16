Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered reagiert am Freitagvormittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 21,33 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 21,33 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'806 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Standard Chartered-Aktie bei 21,43 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,38 GBP. Zuletzt wechselten via London 62'299 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 01.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,64 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 13,52 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.
Nach 0,460 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,757 USD je Standard Chartered-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie
Ausverkauf bei US-Anleihen: Standard Chartered sieht attraktive Einstiegschance
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
16.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Anleger greifen bei Standard Chartered am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered reagiert am Freitagvormittag positiv (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London in Grün: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Standard Chartered plc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.