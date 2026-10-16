Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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16.10.2026 16:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von Standard Chartered zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 21,38 GBP.
Das Papier von Standard Chartered legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 21,38 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 21,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,38 GBP. Zuletzt wechselten 994'244 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Bei 23,64 GBP erreichte der Titel am 01.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 10,57 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,79 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,757 USD. Im Vorjahr erhielten Standard Chartered-Aktionäre 0,460 GBP je Wertpapier. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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