Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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16.10.2026 12:29:00
Standard Chartered Aktie News: Anleger greifen bei Standard Chartered am Freitagmittag zu
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 21,37 GBP.
Um 12:28 Uhr sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 21,37 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 21,43 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,38 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 736'842 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 23,64 GBP. 10,62 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,52 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 58,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,757 USD. Standard Chartered gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 7.67 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Standard Chartered-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 USD je Standard Chartered-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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