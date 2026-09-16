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16.09.2026 09:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteuert sich am Vormittag

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,8 Prozent auf 23,06 GBP.

Standard Chartered
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Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 23,06 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'696 Punkten tendiert. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,12 GBP an. Bei 23,02 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 129'664 Standard Chartered-Aktien.

Bei 23,31 GBP erreichte der Titel am 15.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 41,39 Prozent wieder erreichen.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,765 USD aus. Standard Chartered liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 GBP, nach 0,54 GBP im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7.67 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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