Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,75 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'693 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 23,21 GBP. Bei 23,02 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 1'246'360 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,31 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,52 GBP. Dieser Wert wurde am 18.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 68,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,765 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,54 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7.67 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 7.88 Mrd. GBP umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.11.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Chartered einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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