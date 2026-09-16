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Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847

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16.09.2026 12:29:00

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Mittwochmittag zu

Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Standard Chartered legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,9 Prozent auf 23,10 GBP.

Standard Chartered
25.00 CHF 0.92%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 23,10 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Standard Chartered-Aktie bis auf 23,21 GBP. Bei 23,02 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 797'787 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,31 GBP) erklomm das Papier am 15.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,91 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,52 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,765 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,58 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 GBP in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Standard Chartered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,42 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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