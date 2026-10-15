Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered gewinnt am Vormittag an Boden

Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,19 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Bei 21,20 GBP erreichte die Standard Chartered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,05 GBP. Bisher wurden via London 132'600 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Am 18.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,52 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 36,22 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,757 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,58 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Standard Chartered mit einem Umsatz von insgesamt 7.67 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um -2,64 Prozent verringert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,40 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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