Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Standard Chartered-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 21,01 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'814 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 20,95 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,05 GBP. Zuletzt wechselten 1'680'391 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Bei 23,64 GBP markierte der Titel am 01.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Chartered-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (13,52 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 35,67 Prozent wieder erreichen.

Standard Chartered-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,460 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,757 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 GBP gegenüber 0,54 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.88 Mrd. GBP gelegen.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Standard Chartered.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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