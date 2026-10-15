Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered am Donnerstagmittag freundlich

Das Papier von Standard Chartered konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 21,26 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Die Standard Chartered-Aktie legte bis auf 21,37 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,05 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 926'056 Standard Chartered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2026 auf bis zu 23,64 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,52 GBP fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 57,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,757 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,460 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 lud Standard Chartered zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.67 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.88 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,40 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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