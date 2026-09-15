Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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15.09.2026 09:29:00
Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered verliert am Dienstagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 22,52 GBP abwärts.
Um 09:28 Uhr ging es für die Standard Chartered-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 22,52 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'637 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bisher bei 22,52 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,88 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 152'128 Stück gehandelt.
Am 14.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,31 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 3,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,52 GBP. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 66,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,765 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,460 GBP aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Standard Chartered die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,42 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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