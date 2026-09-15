Standard Chartered Aktie News: Standard Chartered wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 22,95 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'668 Punkten steht. In der Spitze büsste die Standard Chartered-Aktie bis auf 22,41 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 22,88 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'334'970 Standard Chartered-Aktien.

Am 14.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,31 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Chartered-Aktie damit 1,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,52 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,765 USD, nach 0,460 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 29.07.2026. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 GBP je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,64 Prozent auf 7.67 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.88 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Standard Chartered am 28.10.2026 präsentieren. Standard Chartered dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,42 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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